3 yolcu daha

Trabzonspor'da Gervinho'nun ardından gözler Trondsen, Fode Koita ve Flavio'ya çevrildi. Sakatlığı devam eden Bruno Peres'in durumu ise henüz netlik kazanmış değil. Onun da ayrılma ihtimali var.

KAMPTA 11 YABANCI VAR

Trabzonspor'un kamp kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor. İsimler şöyle: Hugo, Larsen, Denswil, Siopis, Visca, Bakasetas, Djaniny, Kouassi, Cornelius, Trezeguet ve Hamsik.

3 GÜN İZİN

Trabzonspor'un ilk yurt dışı kampı sona erdi. Teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine 3 gün izin verdi. Ayın 20'sinde ikinci kamp başlayacak. Oyuncular aileleriyle bir araya geldiler.