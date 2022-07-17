Kaplan gibi

Karadeniz ekibinin fabrika gibi çalışan altyapısının önemli ürünlerinden olan Ahmetcan Kaplan, kısa süre içinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı. 19 yaşındaki futbolcuyla şimdiden Fransa'dan Lyon ve Lille, Hollanda'dan ise Ajax ilgileniyor. Ancak genç futbolcunun aklında transfer yok. Öncelikle Trabzonspor'da kalıcı olmak ve kupalar kaldırmak istiyor. Ardından yurt dışı transferini gündemine alacak. Ahmetcan Kaplan'ın bu kadar gözde olmasının en büyük sebebi sol ayağını kullanması. Havadan ve yerden geçit vermeyen genç savunmacı sol ayağıyla oyun kurulumunda da bir hayli etkili.

Ahmetcan Kaplan, MTK Budapeşte maçında yerde yaptığı bir müdahale ile önce topu kapmış, ayağa kalkmadan da oyun kurmuştu. Videosu rekorlar kırdı.