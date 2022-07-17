Fırtına pes etmez

Trabzonspor yurt dışı kampındaki ikinci hazırlık maçında Çekya takımı Slovacko ile 2-2 berabere kaldı. 17 ve 27. dakikada Holzer'in golleri ile geriye düşen ekibimiz, hemen sazı eline aldı. 43'te Eren Elmalı'nın ortaladığı topu Djaniny ceza sahası çizgisi önüne indirdi. Kouassi de şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. 65'te Djaniny'nin ceza sahası içerisinde topuğuyla bıraktığı topu iyi takip eden Kouassi, sert bir vuruşla skoru ilan etti: 2-2.

NASIL OYNADILAR?

KOUASSI:

Sol kanatta savunmaya da yardım etmeye +çalıştı, teknik kapasitesi iyi ancak maç içerisinde kendisini unutturuyor. Attığı gollerle hem klasını hem de tekniğini konuşturmayı bildi.

BAKASETAS:

Lig bittikten sonra oynadığı milli maçlarda çok iyi bir görüntü ortaya koyan Yunan maestro, dünkü karşılaşmada etkisizdi. Oyunda kaldığı süre boyunca topla çok fazla buluşamadı.

MUHAMMET:

Yediği iki gole rağmen ikinci maçta da kalesinde güven verdi. Önemli kurtarışlara imza atmasının yanı sıra özellikle topu oyuna hızlı ve akılcı sokması, pozisyon takibi ile alkışlandı.

HAMSIK:

Hem ve temposuyla sahanın iyileri arasındaydı. Savunma önünden aldığı topları hücuma taşıma, dağıtma gibi sorumlulukları başarı ile yerine getirdi.