Eren tam isabet

Karadeniz temsilcisi birçok mevkide 'nokta atışı' transferler yaparken son dönemde sol bekte istenilen oyuncuyu bulamıyordu. Bu sezon başında kadroya Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Mili Takım'a kadar yükselen Eren Elmalı katıldı. 22 yaşındaki futbolcu ilk hazırlık maçı olan MTK Budapeşte'ye karşı ikinci devrede oyuna girdi. Savunmada etkiliydi. Hücumda da bindirmeleriyle rakibin sağ kanadını bir hayli zorladı. Yusuf Erdoğan'a da bir asist yaptı. Trabzonspor camiası yıllar sonra bu kadar yetenekli bir sol bek buldukları için keyifli. Abdullah Avcı da yerli kaleci ve yerli sol beke tek bir takviye daha yaparak 8+3 kuralını en verimli şekilde kullanabilecek.