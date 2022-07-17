Eksiksiz Fırtına

Sezonun ortasında en yakın rakiplerine attığı farkla, sonuna doğru garantilediği şampiyonlukla ve zafer kutlamalarıyla dünyayı sallayan Trabzonspor'un bu başarısındaki en büyük pay aslında sezon başında saklıydı... Marek Hamsik'i o kadar talibi olmasına rağmen Avrupa Şampiyonası öncesinde ikna eden ve imzayı attıran Bordo-mavililer; Bruno Peres, Andreas Cornelius ve Gervinho gibi tecrübeli starları da kadrosuna katarak 'O sene bu sene' mesajını verdi. Üstelik bir de Dorukhan Toköz'ü Beşiktaş'tan aldı. Devre arasında da Edin Visca transferi şampiyonluğun ne kadar istendiğinin göstergesiydi.

BİR DE STOPER ALINACAK

İşte başarının büyük paydaşlarından biri de planı erken yapmak, rakiplerinden önce davranmak, transferleri kampa yetiştirmekte saklıydı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları yeni sezona da benzer bir mantaliteyle giriyor. Avrupa'da başarı, ligde de yine şampiyonluk isteyen Karadeniz devi bu döneme de hızlı başladı. Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat ve sağ bek Jens Stryger Larsen ve Trezeguet'yi alan Fırtına, yine erken davrandı. Bir de sağ stoper takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, yine erken yol almanın meyvelerini toplamak istiyor.