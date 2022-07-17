Abdullah Avcı: İlk hedef Süper Kupa

Şampiyon Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı dün Slovacko maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Başarılı hoca, "Milli takım süreci de vardı bu nedenle 27'si ile bir grupla Trabzon'da başladık. Sonra 4'ünde Slovenya'ya geldik. Milli takımdan dönen oyuncularımızın katılımı ile ideal kadromuzla çalışmaya başladık. Yoğun bir antrenman programı yaşıyoruz. Zamanın sürecin çok dar olduğu çok yoğun bir trafik bizi bekliyor. Bu dönemi hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi geçirmemiz gerekiyor. Oyuncu grubunun yüzde 60-70 ile ile 20 aydır beraberiz ve çok hızlı mesafe kat ediyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel" diye konuştu.

DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Avcı şöyle devam etti: "Oynadığımız rakiplerimiz 5-6'ıncı hazırlık maçını yapıyor. Biz ikinciyi yaptık. Oyununun büyük bir bölümünden son derece memnunum. Bir sakatlık riski yaşamadan bunu bitirmek önemliydi. Grubun enerjisi, takımın enerjisi çok iyi. Biz şimdi 'yeni bir hikayeyi nasıl yazarız' ona bakacağız. Bir iznimiz olacak. İzinden sonra Avusturya'da iki hazırlık maçı oynayacağız. En yakın hedef Süper Kupa. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne en maksimum hazırlıkla girmek istiyoruz. Dün dünde kaldı. Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedef vardır. Daha iyisini nasıl yaparız ona bakıyoruz."

STOPERLE YOL ALIRIZ

Abdullah Avcı, transfer çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: "Trezeguet aramıza katılacak, Denswil geçen sezondan bizim oyuncumuzdu. Orayla ilgili arayışımız var. Oyun grubumuza uygun bir isim arayışımız sürüyor. Geçen sene 8 tane sol bek ile oynamıştık. Sol bek için seçeneklerimiz çoğaldı. Fırsat transferleri de çıkabilir bunu değerlendirebiliriz. Sağ stoper aldığımız zaman bir yol alabiliriz. Bazen olur gibi oluyor, bazen uzuyor. Çok iyi niyetli bir şekilde herkes çalışıyor. Kadro içerisinden çözümlediğimiz anlar oluyor."