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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor temsilcisinin elinde 3 kaliteli sol stoper var: Hugo, Denswil, Ahmetcan. Sağ ayaklı ise Taha ve Hüseyin Türkmen var. Fırtına zorlu sezon öncesinde bu bölgeye mutlaka bir takviye yapmayı planlıyor. Öne çıkan isim Hertha Berlin'den Boyata. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Styrger Larsen'in renklerine bağlamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

Stefano Denswil'in de bonservisini almıştı. Karadeniz temsilcisi sezon başlamadan önce savunmanın göbeğini de güçlendirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

Bordo-mavili ekibin kadrosunda 5 stoper bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

3'ü sol ayaklı: Vitor Hugo, Stefano Denswil ve Ahmetcan Kaplan. Trabzonspor bu 3 isimden çok memnun.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

Sağ ayağını kullanan ise 18 yaşındaki Taha Altıkardeş ile Hüseyin Türkmen bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

10 GÜNE TRANSFER BİTECEK

Trabzonspor mutlaka bir sağ stoperi kadrosuna katacak. Birçok isimle görüşmeler sıkı şekilde devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

Şu anda ön plana çıkan isim Hertha Berlin'de forma giyen Dedryck Boyata.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

31 yaşındaki futbolcunun Alman temsilcisiyle 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

Bonservis bedeli 3 milyon euro civarında. Belkiça Milli Takımı'nda forma giyen Kongo asıllı savunma oyuncusu için Hertha Berlin ile pazarlıklar devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

Bordo-mavili idareciler stoper transferini 10 gün içinde tamamlayacaklarını belirtiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

MANCHESTER CITY PATENTLİ

Belçika Milli Takımı'nda 31 kez forma giyen Kongo asıllı Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

2010-15 arası dönem dönem City'nin A takımında görev alan 31 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Bolton ve Twente'de oynadıktan sonra 2015'te Celtic'e geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

2019'da bedelsiz olarak Berlin'e gitti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

SAĞ BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

İngiliz devi Manchester City'de toplam 35 maça çıkan Boyata, sağ ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

31 yaşındaki oyuncu sağ bekte de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Boyata, geçen sezon 25 karşılaşmada oynadı.

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