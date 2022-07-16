TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Styrger Larsen'in renklerine bağlamıştı.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Styrger Larsen'in renklerine bağlamıştı.
Stefano Denswil'in de bonservisini almıştı. Karadeniz temsilcisi sezon başlamadan önce savunmanın göbeğini de güçlendirmeyi hedefliyor.
Bordo-mavili ekibin kadrosunda 5 stoper bulunuyor.
3'ü sol ayaklı: Vitor Hugo, Stefano Denswil ve Ahmetcan Kaplan. Trabzonspor bu 3 isimden çok memnun.
Sağ ayağını kullanan ise 18 yaşındaki Taha Altıkardeş ile Hüseyin Türkmen bulunuyor.
10 GÜNE TRANSFER BİTECEK
Trabzonspor mutlaka bir sağ stoperi kadrosuna katacak. Birçok isimle görüşmeler sıkı şekilde devam ediyor.
Şu anda ön plana çıkan isim Hertha Berlin'de forma giyen Dedryck Boyata.
31 yaşındaki futbolcunun Alman temsilcisiyle 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
Bonservis bedeli 3 milyon euro civarında. Belkiça Milli Takımı'nda forma giyen Kongo asıllı savunma oyuncusu için Hertha Berlin ile pazarlıklar devam ediyor.
Bordo-mavili idareciler stoper transferini 10 gün içinde tamamlayacaklarını belirtiyor.
MANCHESTER CITY PATENTLİ
Belçika Milli Takımı'nda 31 kez forma giyen Kongo asıllı Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladı.
2010-15 arası dönem dönem City'nin A takımında görev alan 31 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Bolton ve Twente'de oynadıktan sonra 2015'te Celtic'e geçti.
2019'da bedelsiz olarak Berlin'e gitti.
SAĞ BEKTE DE OYNAYABİLİYOR
İngiliz devi Manchester City'de toplam 35 maça çıkan Boyata, sağ ayağını kullanıyor.
31 yaşındaki oyuncu sağ bekte de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Boyata, geçen sezon 25 karşılaşmada oynadı.
Hertha Berlin'de kaptanlık pazubandını da takan Boyata'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Belçikalı stoper, geçen sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkıp; 1 gol 2 asistle oynadı.