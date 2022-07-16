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📺TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI İZLE | Trabzonspor - Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovenya'da gerçekleştirdiği kampta hazırlıklarını sürdüren ve yeni sezon için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ikinci hazırlık maçını Slovacko ile yapacak. Trabzonspor ile Çekya ekibi Slovacko kozlarını paylaşacak. Peki, Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor - Slovacko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Slovacko maçına dair merak edilenler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:10
📺TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI İZLE | Trabzonspor - Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Bordo-mavililer, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak.

Slovenya'daki ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Fırtına, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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