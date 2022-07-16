Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - ASPOR İZLE

TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - ASPOR İZLE

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken ikinci hazırlık maçına hazırlık yapan Trabzonspor için çalışmalar tamamlandı. Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor'un taraftarları ve futbolseverler, Trabzonspor - Slovacko maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte Trabzonspor - Slovacko maçına dair detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:40
TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Slovacko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - ASPOR İZLE

Gelecek sezon öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Bordo-mavililer, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak.

Slovenya'daki ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Fırtına, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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