Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Slovacko maçı CANLI İZLE! 📺 Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Slovacko maçı CANLI İZLE! 📺 Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Slovacko maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Trabzonspor - Slovacko maçının canlı yayınını haberimizde bulabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:06
Trabzonspor - Slovacko maçı CANLI İZLE! 📺 Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gelecek sezon öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Bordo-mavililer, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak.

Slovenya'daki ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Fırtına, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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