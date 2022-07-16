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Trabzonspor - Slovacko maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Sloakya kampındaki ikinci hazırlık maçında Slovacko takımı ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer bu karşılaşmadan da galibiyet çıkarmak istiyor. Trabzonspor - Slovacko maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:20
Trabzonspor - Slovacko maçı canlı izle

Gelecek sezon öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Bordo-mavililer, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşıyor.

Slovenya'daki ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Fırtına, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

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TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - SLOVACKO İLK 11'LER

Trabzonspor: M. Taha, Larsen, Ahmetcan, Hugo, Eren, Berat, Hamsik, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny

Slovacko: Nguyen, Doski, Hofmann, Kadlec, Danicek, Reinberk, Holzer, Havlik, Travnik, Petrzela,Vecheta

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