Trabzonspor - Slovacko maçı canlı izle

Gelecek sezon öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçına çıkıyor.
Bordo-mavililer, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşıyor.
Slovenya'daki ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Fırtına, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
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TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - SLOVACKO İLK 11'LER
Trabzonspor: M. Taha, Larsen, Ahmetcan, Hugo, Eren, Berat, Hamsik, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny
Slovacko: Nguyen, Doski, Hofmann, Kadlec, Danicek, Reinberk, Holzer, Havlik, Travnik, Petrzela,Vecheta