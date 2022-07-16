TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Trabzonspor'u değerlendirdi! "Nokta atışı"

Bununla beraber tabii ki gözler yeni transferlerdeydi. Larsen ve Doğucan ilk 11'de başladı. Larsen ne kadar dengeli ve pozisyon bilgisinin iyi olduğunu ilk 45 dakikada gösterdi. Tabii ki biraz daha Edin Visca ile ikili oyun oynamaya ve en önemlisi de birbirlerini tanıyıp, oyun pratiklerini daha üst seviyelere çekmeleri gerekiyor.