Pas oyununa sadık kalın

Şampiyon Trabzonspor ilk hazırlık karşılaşmasında MTK Budapeşte'yi 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Bordo-mavili takımı yıllar sonra tarifsiz bir zafere taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı sezon başında ipleri sıkı tutuyor. Deneyimli çalıştırıcı, Macar ekibiyle oynanan mücadele sonrasında öğrencilerine uyarılarda bulundu. Avcı "Bizim güçlü bir oyun planımız var. Pas oyununa sadık kalarak oynayın. Topa daha fazla hakim olun" dedi. Avcı "Geçen sezon şampiyon olduk. Bu durum bizi bu sene 'hedef takım' yapacak. Herkes bizi yenmek için sahada olacak. Pas oyununu ne kadar geliştirebilirsek o kadar doğru yolda ilerleriz" ifadelerini kullandı.