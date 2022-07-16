Ömür: Süper Kupa’yı da almak istiyoruz

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, Sivasspor ile oynayacakları Süper Kupa mücadelesi öncesinde iddialı konuştu. Yıldız isim "Bu kulübe bir kupa daha kazandırma şansı elimizde. Biz de bunu başarmayı çok istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Süper Kupa'yı da istiyoruz" diye konuştu.

TRABZONSPOR'DA ÇOK MUTLUYUM

Fırtına'yı şampiyonluğa taşıyan isimlerden olan Uğurcan transfer döneminde adının bir kez daha Avrupa ekipleriyle anılması hakkında görüşlerini açıkladı. Başarılı eldiven "Daha önce ne söylediysem aynı noktadayım. Kulübüme kazandıracaksam gitmek isterim yoksa ben zaten Trabzonspor'da çok mutluyum" diye konuştu.