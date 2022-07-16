Bazoer önerildi

Menajerlerin daha önce Galatasaray'a önerdiği Riechedly Bazoer şimdi de stoper arayan Trabzonspor'un önüne koyuldu. Scoutlar detaylı araştırmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'ya bu oyuncuyu raporlayacak. 25 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli yok.
Menajerlerin daha önce Galatasaray'a önerdiği Riechedly Bazoer şimdi de stoper arayan Trabzonspor'un önüne koyuldu. Scoutlar detaylı araştırmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'ya bu oyuncuyu raporlayacak. 25 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli yok.