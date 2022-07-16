Trabzonsporlu futbolcular dün barbekü partisinde bir araya geldiler. Teknik direktör Abdullah Avcı, kurmayları ve futbolcuların katıldığı barbekü partisi bir hayli keyifli geçti. Bordo-mavili oyuncular birbirleriyle şakalaştılar. Kahkaha sesleri hiç eksilmedi.
Trabzonsporlufutbolcular dün barbeküpartisinde bir arayageldiler. Teknik direktörAbdullah Avcı, kurmaylarıve futbolcularınkatıldığı barbeküpartisi bir hayli keyifligeçti. Bordo-mavilioyuncular birbirleriyleşakalaştılar. Kahkahasesleri hiç eksilmedi.