Ahmetcan Kaplan gözde

Karadeniz ekibinin genç stoperi Ahmetcan Kaplan, MTK Budapeşte maçının 2. yarısında oyuna dahil olmuştu. İkili mücadelelerde ayakta kalan 1.89 boyundaki stoper, yerden müdahalelerde de bir hayli etkiliydi. Fransa'dan ciddi teklifler alan 19 yaşındaki futbolcu bu sezon takımda tutulacak.
Karadeniz ekibinin genç stoperi Ahmetcan Kaplan, MTK Budapeşte maçının 2. yarısında oyuna dahil olmuştu. İkili mücadelelerde ayakta kalan 1.89 boyundaki stoper, yerden müdahalelerde de bir hayli etkiliydi. Fransa'dan ciddi teklifler alan 19 yaşındaki futbolcu bu sezon takımda tutulacak.