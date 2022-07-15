Haberler Trabzonspor Yaprak dökümü sürecek

Yaprak dökümü sürecek

Trabzonspor’da ayrılık süreçleri de devam ediyor. Diabate’nin Partizan’a gitmesinin ardından Gervinho da Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio’nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu belirtilirken, Koita’nın Süper Lig ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen de ülkesinde takım arıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Yaprak dökümü sürecek
Trabzonspor'da ayrılık süreçleri de devam ediyor. Diabate'nin Partizan'a gitmesinin ardından Gervinho da Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio'nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu belirtilirken, Koita'nın Süper Lig ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen de ülkesinde takım arıyor.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’ın eski yıldızı için girişimler başladı…
Bodrum'a veda eden Çağla Şıkel tatil ekonomisi yaptı! Akşam yemeğini de kendisi pişiriyor
G.Saray da istiyordu! Fırtına'dan Denayer hamlesi
Ismael o isme hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray da istiyordu! Fırtına'dan Denayer hamlesi
Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi tatil m? 15 Temmuz mesai var mı?
Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin 00:26
F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! 00:22
Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı 00:17
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 00:17
Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! 00:17
Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! 00:15
Daha Eski
F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... 00:15
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 00:15
Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... 00:15
Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... 00:15
Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! 00:15
Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! 00:15