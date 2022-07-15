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Olimpiyat'a akın

Trabzonspor taraftarı, Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerine büyük ilgi gösterdi. Sadece 3 günde 25 bin bilet satın aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Olimpiyat'a akın

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri 4 gün önce satışa sunulmuştu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak karşılaşmaya bordo-mavililer büyük ilgi gösterdi. Karadeniz devinin taraftarı sadece 3 günde 25 bin bilet satın aldı. Kısa bir süre içinde biletlerin tamamen tükenmesi bekleniyor. Çünkü ilgi devam ediyor. Bilet fiyatları doğu tribün 150 TL ve Kuzey kale arkası tribünü 75 TL olarak açıklanmıştı.

REKOR KIRMIŞLARDI

Trabzonspor taraftarları Altay maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'na çıkarma yapmış, İstanbul'da tarihi bir gün yaşanmıştı. Tribünde 70 bin taraftar yer alarak rekor kırmıştı.

DOĞU VE KUZEY KALE ARKASI

Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda doğu tribünü ve kuzey kale arkası tribününden bilet alabiliyor. Tribünler Sivas ile eşit bölünmüş durumda.

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