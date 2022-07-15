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Fair-play'de de en önde

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de sarı kart ve kırmızı kart sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Karadeniz devi 57 sarı kart ve 4 kırmızı kart gördü. Ligde 6 sarı kartla Edgar le ilk sırada yer alırken, Uğurcan, Bakasetas ve Peres 5 sarı kart gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
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