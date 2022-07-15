Edin Visca: En iyilerini biz aldık

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor 'un yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Slovenya kampında Edin Visca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Trezeguet'nin takıma katılmasını değerlendiren Visca, "Diğer kanatlar ile beraber, diğer oyuncular ne kadar iyi olursa ben de etkileniyorum. Trezeguet'yi tanıyorum, iyi karakter, profesyonel bir oyuncu. Bu sezon için konuştuk, heyecanlıyız. Ben de kendi bireysel performansımı artırmak istiyorum. Doğucan ve Eren ve Kasımpaşa'da iyi oynadılar. Yerli oyuncular olarak belki de en iyi transferleri yaptık. İnşallah en önemlisi sakatlık olmaz. Geçen sezon bunu yaşadık. Bizim için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GRUPLARA KALACAĞIZ

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedefin gruplarda kalmak olduğunu belirten Visca, "Play-off oynayacağız ve ilk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak. Tecrübeli oyuncular var. İnşallah iyi bir fikstür olacak. Şampiyonlar Ligi müziği inşallah bu sene Trabzon'da çalacak" dedi.

TARİH YAZMAK İSTİYORUM

Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Edin Visca, yeni sezonda bireysel performansını artırarak daha başarılı olmak istediğini belirtti. Tecrübeli krampon, "Yeni bir tarih ve hikaye yazmak, daha fazla kupa kaldırmak istiyorum. Şampiyonluktaki o coşkuyu gördükten sonra bunu tekrar yaşamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.