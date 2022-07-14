TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Hertha Berlin'de kaptanlık pazubandını da takan Boyata'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Belçikalı stoper, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkıp; 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.