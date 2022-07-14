TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, stoper için geri sayıma geçti.
Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, stoper için geri sayıma geçti.
Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezegut'ye imza attıran Karadeniz devi, Hertha Berlin'in stoperi Anga Dedryck Boyata'yı da renklerine bağlıyor.
Fırtına, 31 yaşındaki savunmacıyı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.
Bordo-mavili yetkililer, geçen hafta Bundesliga ekibi ile yeniden masaya oturmuştu.
BERLİN YÖNETİMİ İNDİRİM YAPTI
2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan savunmacı için kapıyı 3.5 milyon euro'dan açan Hertha Berlin'e 2 milyon euro önerilmişti.
Yapılan uzun pazarlıklar sonucunda Alman temsilcisi 2.2 milyon euro'ya 'Evet' dedi.
Karadeniz devinin kurmayları bu parayı da 4 taksitle vermek istiyor.
Aslında bu konuda da anlaşma sağlanmış durumda ancak Hertha Berlin yetkilileri 6 aylık periyotlarda ödeme almak istiyor.
Ancak bordo-mavililer yılda bir ödeme yapmak için bastırıyor.
Kısa süre içinde bu işin bitmesi ve tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Futbolcunun 2+1 senelik imza atacağı ve yıllık 1.3 milyon euro alacağı öne sürüldü.
M. CITY PATENTLİ
Belçika Milli Takımı'nda 31 kez forma giyen Kongo asıllı Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladı.
2010-15 arası dönem dönem City'nin A takımında görev alan 31 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Bolton ve Twente'de oynadıktan sonra 2015'te Celtic'e geçti. 2019'da bedelsiz olarak Berlin'e gitti.
Hertha Berlin'de kaptanlık pazubandını da takan Boyata'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Belçikalı stoper, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkıp; 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.
SAĞ BEKTE DE OYNAYABİLİYOR
İngiliz devi Manchester City'de toplam 35 maça çıkan Boyata, sağ ayağını kullanıyor.
31 yaşındaki oyuncu sağ bekte de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Boyata, geçen sezon 25 karşılaşmada oynadı.