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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan Fırtına'da gündeme gelen son isim Boyata olmuştu. Karadeniz devi, 31 yaşındaki savunmacı için Hertha Berlin’e 2.2 milyon euro teklif etti ve taraflar anlaşmaya yaklaştı. Birkaç gün içerisinde bu transfer açıklanabilir. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, stoper için geri sayıma geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezegut'ye imza attıran Karadeniz devi, Hertha Berlin'in stoperi Anga Dedryck Boyata'yı da renklerine bağlıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Fırtına, 31 yaşındaki savunmacıyı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Bordo-mavili yetkililer, geçen hafta Bundesliga ekibi ile yeniden masaya oturmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

BERLİN YÖNETİMİ İNDİRİM YAPTI

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan savunmacı için kapıyı 3.5 milyon euro'dan açan Hertha Berlin'e 2 milyon euro önerilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Yapılan uzun pazarlıklar sonucunda Alman temsilcisi 2.2 milyon euro'ya 'Evet' dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Karadeniz devinin kurmayları bu parayı da 4 taksitle vermek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Aslında bu konuda da anlaşma sağlanmış durumda ancak Hertha Berlin yetkilileri 6 aylık periyotlarda ödeme almak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Ancak bordo-mavililer yılda bir ödeme yapmak için bastırıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Kısa süre içinde bu işin bitmesi ve tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Futbolcunun 2+1 senelik imza atacağı ve yıllık 1.3 milyon euro alacağı öne sürüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

M. CITY PATENTLİ

Belçika Milli Takımı'nda 31 kez forma giyen Kongo asıllı Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

2010-15 arası dönem dönem City'nin A takımında görev alan 31 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Bolton ve Twente'de oynadıktan sonra 2015'te Celtic'e geçti. 2019'da bedelsiz olarak Berlin'e gitti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

Hertha Berlin'de kaptanlık pazubandını da takan Boyata'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Belçikalı stoper, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkıp; 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Boyata Fırtına'ya yakın! İşte son teklif...

SAĞ BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

İngiliz devi Manchester City'de toplam 35 maça çıkan Boyata, sağ ayağını kullanıyor.

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