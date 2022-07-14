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Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Son şampiyon, gelecek sezona bol alternatifli bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor, bu bağlamda forvet arayışlarını sürdürürken, Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın'a kanca atmıştı. Güven Yalçın ile beraber Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu için de teklif yaptı. Bununla beraber, Halil Dervişoğlu'nun babası Trabzonspor açıklaması yaptı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 11:05
Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Halil, son iki sezondur Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

22 yaşındaki oyuncunun bonservisi İngiliz kulübü Brentford'da bulunuyor.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil'in, yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Halil'in, İngiltere'de kalmayı düşünmediği ve yeniden Türkiye'de forma giyeceği belirtiliyordu.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken hücum oyuncusu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgisini çekmişti.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Halil, geçen sezon sarı kırmızılı takımda 34 maça çıktı.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Genç golcü 34 karşılaşmada 5 gol attı.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Ayrıca 1 de asist kaydetti.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın, Halil ile ilgili bir girişimde bulunmayacağı aktarıldı.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Halil'in transfer durumuyla ilgili olarak da babasından açıklama geldi.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Milli yıldızın babası, Halil'in Türkiye'de oynamak istediği takımı açıkladı.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Halil'in babası, "Biz Trabzonluyuz. Trabzonspor'u çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

61Trabzonhaber'de yer alan bilgiye göre, yerli forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu için kulübüne geçen hafta teklif gönderdiği belirtildi.

Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Trabzonspor'un, Halil'in yanı sıra Güven Yalçın'ı da listede tuttuğu kaydedildi.

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