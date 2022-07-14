Trabzonspor Halil Dervişoğlu transferi için teklif yaptı!

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Halil, son iki sezondur Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.
Milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Halil, son iki sezondur Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.
Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil'in, yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu.
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken hücum oyuncusu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgisini çekmişti.
Halil, geçen sezon sarı kırmızılı takımda 34 maça çıktı.
Genç golcü 34 karşılaşmada 5 gol attı.
Ayrıca 1 de asist kaydetti.
Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın, Halil ile ilgili bir girişimde bulunmayacağı aktarıldı.
Halil'in transfer durumuyla ilgili olarak da babasından açıklama geldi.
Milli yıldızın babası, Halil'in Türkiye'de oynamak istediği takımı açıkladı.
Halil'in babası, "Biz Trabzonluyuz. Trabzonspor'u çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.
61Trabzonhaber'de yer alan bilgiye göre, yerli forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu için kulübüne geçen hafta teklif gönderdiği belirtildi.
Trabzonspor'un, Halil'in yanı sıra Güven Yalçın'ı da listede tuttuğu kaydedildi.