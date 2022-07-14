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Trabzonspor 2-1 MTK Budapeşte (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına galibiyetle başladı!

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Slovenya'da önümüzdeki yıl için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaştı. Fırtına mücadeleyi Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 20:54 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 20:59
Trabzonspor 2-1 MTK Budapeşte (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına galibiyetle başladı!

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa girdi.

Bordo-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı'nın önderliğinde sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte karşısında çıktı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Vitor Hugo ve 50'de Yusuf Erdoğan kaydetti. Budapeşte'nin tek golü ise 37. dakikada Bognar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, sezonun ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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