Hamsik: Yine şampiyonuz

Trabzonsporlu Marek Hamsik, üst üste ikinci şampiyonluğu elde etmek istediklerini belirtti. Slovenya kampında konuşan Slovak maestro, İstanbul'un büyük takımlarının transferlerini, yaptığı hamleleri takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Onları gün gün takip etmeye çalışıyorum. Bu sene İstanbul'daki büyük takımlar yarışa tekrar dahil olmak isteyecektir. Özellikle Avrupa'da da var olduğumuzu düşününce, tabii kolay olmayacak ama bunu yapacak gücümüz var. Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi transferler yaptık. İyi oyuncular aramıza katıldı. Kadromuz gayet iyi ve harika bir çalışma ortamımız var. Ayrılan Nwakaeme'yi özleyeceğiz."

ABDÜLKADIR ÖMÜR VE ÇAKIR BENDEN ÖNEMLİ

Marek Hamsik, Maradona gibi bir oyuncunun forma giydiği Napoli'de ve kısa sürede Trabzonspor'da takımın önemli isimlerinden biri haline gelmesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: "Nedenini açıkça bilmiyorum. Bunu kulübe ya da taraftarlara sormak, doğru cevabı almak açısından daha iyi olacaktır. Benden daha büyük isimler var burada. Abdüş (Abdülkadir Ömür), kaptanımız Uğurcan (Çakır) benden daha önemliler. Geçen sene hep beraber çok büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. Kendi adıma bu büyük tarihin parçası olduysam, mutlu olurum."

İLK KUPAMI ALDIM

Hamsik sezon bitiminde "Şampiyon 61" yazısını dövme yaptırmasına taraftarlardan çok güzel tepkiler geldiğini belirterek, "Benim için ilk şampiyonluk. Kazandığım ilk lig kupası olduğu için çok ayrı önemi var. Dövmemi gördüklerinde çok beğendiler, güzel reaksiyon aldım. Teşekkür ediyorum" dedi.

KASIM'DA BIRAKACAK

Slovakya Milli Takımı kariyerini noktalama kararına ilişkin Marek Hamsik, "Kasım ayında bir jübile maçıyla Slovakya Milli Takımı formasına veda edeceğim. Milli takım tarihinde en fazla gol atan oyunculardan biri olmak çok güzel bir duygu. Bazı şeyleri düşünüp, doğru anın bu olduğuna inanıp, bu şekilde kararımı verdim" diye konuştu.

SÖZLEŞMEMİ DÜŞÜNMEDİM

Sözleşmesinin sezon sonu biteceği hatırlatılan oyuncu, kariyer planının sorulması üzerine, "Bilmiyorum. Bu konu hakkında hiç düşünmedim. Şu anda tek aklımda olan Trabzonspor formasıyla bir sezonun daha tadını çıkarmak. Bir sezon daha oynayıp, ondan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz" yanıtını verdi.

BEN DEĞIL HERKES ÇOK ÇALIŞKAN

Hamsik takımda en çalışkan futbolcunun kendisi olduğu yönünde yapılan yorumlarla ilgili "Kadronun tamamına baktığında herkesin çok çalışkan olduğunu söyleyebilirim. Herkes gelip idmandan önce ve idmandan sonra salonda çalışıyor. En çalışkan sorulduğunda tüm kadroyu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

AVCI ÇOK ZEKİ

Teknik direktör Avcı ile ilgili düşüncelerini de aktaran Hamsik şunları söyledi: "Hocamızın çok zeki bir antrenör olduğunu söylemeliyim. Geçen seneki şampiyonlukta o da hak ettiği şampiyonluk ile buluşmuş oldu. 1 yıldır çalışıyoruz belki ama onunla beraber çalışmaktan, onun için oynamaktan gayet mutluyum."