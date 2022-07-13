Yine başarırız

Slovenya kampında konuşan Dorukhan Toköz, "Yine şampiyon olmak istediklerini söyledi. 26 yaşındaki orta sahanın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Çok zor bir sezon bizi bekliyor. Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynamak zorunda. O yüzden biz yine şampiyonluk istiyoruz.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde başarı için savaşacağız.

Yeni transferlerimiz çok iyi oyuncular ve çok iyi çocuklar. Hocamız takımı kurarken buna dikkat ediyor. İyi karakterleri toplamak istiyor. İyi karakterli isimler. O yüzden yine şanslıyız ve başarabiliriz.

Hocam bilgi veriyor

"O hafta nerede bir sakatlık, ya da ceza varsa hocamız hafta içinde konuşuyor ve planlarını bize söylüyordu. Ben zaten hocaya çok saygı duyuyorum. Nasıl yararlı olacaksam öyle oynamak istiyordum."

Uğurcan'ın yerinde gözüm var

"Orta sahanın her bölgesinde, defanın her bölgesinde oynadım. Bir forvet kaldı bir de Uğurcan'ın yerinde gözüm var, orası olabilir."