Haberler Trabzonspor Gervinho Aris’e gidiyor

Gervinho Aris’e gidiyor

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası sözleşmesi feshedilen ancak sezon sonu için yeniden anlaşmaya varılan Gervinho ile yollar ayrılıyor. 35 yaşındaki sol kanadın Yunan ekibi Aris ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Gervinho Aris’e gidiyor

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası sözleşmesi feshedilen ancak sezon sonu için yeniden anlaşmaya varılan Gervinho ile yollar ayrılıyor. 35 yaşındaki sol kanadın Yunan ekibi Aris ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Fildişi Sahilli futbolcu kariyerine Abidjan altyapısında başladı. Lille, Arsenal, Roma ve Parma gibi takımların formasını giyen tecrübeli oyuncu 2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Trabzonspor'a geldi. Bordo-mavili formayla toplamda 13 karşılaşmada görev alan yıldız isim, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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