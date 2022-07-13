Formalar kapış kapış

Şampiyon Trabzonspor'da bir taraftan gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken, bir taraftan da yeni gelir kapıları açmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile yeniden anlaşan ve bu yıl kasasına 33 milyon TL koyan bordo-mavililer, kombine satışında da 15 bin rakamını geçti ve oradan da 30 milyon TL'ye yakın para elde etti. Bordo-mavililer son olarak gelecek sezon giyeceği formaları satışa çıkartmıştı. Şampiyonluk formasıyla birlikte tanıtımı yapılan çubuklu ve mavi renkteki formalardan kısa süre içinde 40 bin adet gerçekleşti.

YENİ REKOR KIRILABİLİR

Taraftarın formalara gösterdiği yoğun ilgi ve oluşan talep yönetimi de fazlasıyla mutlu etti. Karadeniz devi, geçtiğimiz sezonu ise 230 bin adet civarında bir forma satışı rakamına ulaşmıştı. Yönetim kurulunun bu sezonki hedefi ise 250 bini devirmek. Bu hızla gidilirse bu rakamın rahatlıkla aşılacağı, yeni rekorlar kırılacağı dile getiriliyor.