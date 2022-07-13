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Bir stoperle kadro tamam

Hamdi Aslan: Trezeguet gibi çok değerli bir oyuncu alındı. Larsen çok güçlü. Hem savunma hem hücum yönü iyi. Bir-iki gün içinde stoper takviyesi de yapılacaktır.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Bir stoperle kadro tamam
Bordo-mavililerin eski futbolcusu ve A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor'u Fotomaç'a değerlendirdi: Kaan ve Marlon ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Son günlerde üç stoper gündeme geldi. Hepsi milli takım oyuncusu. Biri Belçika, biri Norveç birisi de Avusturya Milli Takım oyuncusu. Ben biraz daha bu transferde Hoffenheim'da oynayan Avusturyalı savunmacıyı yakın görüyorum. Oyuncunun kendisiyle ilgili bir durum var onunla ilgili kararını kısa süre içerisinde verecek. Stoper transferi 1-2 gün içinde sonuçlanabilir. İyi transferler yapıldı. Trezeguet gibi çok değerli bir oyuncu alındı. Larsen çok güçlü. Hem savunma yönü hem hücum yönü çok iyi. Bir sağ stoperle kadro tamamlanır.
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