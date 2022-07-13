Haberler Trabzonspor 4 eksikle idman

4 eksikle idman

Yeni sezon için Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Denswil, kondisyon salonunda çalışırken, Vitor Hugo antrenmana katılmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
4 eksikle idman

Yeni sezon için Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Denswil, kondisyon salonunda çalışırken, Vitor Hugo antrenmana katılmadı.

TEMPOLU VE SERT İDMAN

Karadeniz devinin antrenmanı oldukça tempolu geçti. Yarı sahada çift kale maçta oyuncular sert ve tempolu oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Avcı, takımın temposunun her geçen yükseldiğini belirterek, oyuncuların buna olumlu tepki verdiğini söyledi.

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