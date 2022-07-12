Yeni hücum planı

Karadeniz devinin teknik patronu Abdullah Avcı, geçen seneden daha etkili bir takım üzerinde duruyor. Avcı'nın takımına hücumu ve savunmayı birlikte yapma özelliği kazandırmaya çalıştığı belirtildi. Oyuncularına her fırsatta, "Rakipten daha fazla topa hakim olmalıyız. Rakibe göre oyun planları yapacağız ama top bizde daha çok kalacak" diyen başarılı hoca, Trezeguet'yi hücum organizasyonunun önemli bir parçası haline getirecek. Kalabalık olan orta sahadaki rekabeti iyi bir fırsata çevirecek olan Avcı, sahipsiz top kapma, duran top organizasyonları üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor.