Haberler Trabzonspor Yeni hücum planı

Yeni hücum planı

Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada topa hakim olan ve etkili hücum hattı ile yakalanan pozisyonları değerlendiren bir oyun anlayışı üzerinde duruyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Yeni hücum planı
Karadeniz devinin teknik patronu Abdullah Avcı, geçen seneden daha etkili bir takım üzerinde duruyor. Avcı'nın takımına hücumu ve savunmayı birlikte yapma özelliği kazandırmaya çalıştığı belirtildi. Oyuncularına her fırsatta, "Rakipten daha fazla topa hakim olmalıyız. Rakibe göre oyun planları yapacağız ama top bizde daha çok kalacak" diyen başarılı hoca, Trezeguet'yi hücum organizasyonunun önemli bir parçası haline getirecek. Kalabalık olan orta sahadaki rekabeti iyi bir fırsata çevirecek olan Avcı, sahipsiz top kapma, duran top organizasyonları üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor.
DİĞER
Tatilde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten ev partisinde coştu! Seda Sayan ve Çağlar Ökten karşılıklı zeybek oynadığı anları paylaştı!
Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan aile boyu tatile çıktı! Sosyetik 95 bin TL'ye...
Beşiktaş yeni stoperini İspanya'da buldu!
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın Boyata teklifi ortaya çıktı!
Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
15 Temmuz resmi tatil mi?
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'e 1.5 milyon euro Boey'e 1.5 milyon euro 06:26
Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri 00:54
Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler 00:50
F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı 00:50
Madalyaya daldılar Madalyaya daldılar 00:47
Tiago Fenerbahçe'de Tiago Fenerbahçe'de 00:44
Daha Eski
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı 00:43
Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! 23:56
Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam 23:49
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 23:48
Aslan'a İspanyol boğası! Aslan'a İspanyol boğası! 23:48
Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." 23:48