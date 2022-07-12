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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililerde transferde de girişimlerini sıklaştırdı. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fırtına'dan gündem Dedryck Boyata... Trabzonspor Boyata için Hertha Berlin'e teklifte bulundu. İşte önerilen rakam...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Denswil Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor 'da ana gündem stoper...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Abdullah Avcı, kısa zamanda savunma takviyesini gerçekleştirmek istediklerini söylerken, Slovenya kampı bitmeden transferin yetiştirilmesi hedefleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Bu doğrultuda dört koldan görüşmelerini sürdüren Fırtına, Dedryck Boyata için hamle yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Hertha Berlin'in Belçikalı stoperi, ciddi şekilde hedefte.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Boyata Alman ekibiyle temas kuran bordo-mavililer, 2.5 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Bu teklife, farklı bonusların da eklenmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Belçika Milli Takımı'nın da formasını terleten 31 yaşındaki Boyata konusunda kısa zamanda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

BOYATA KİMDİR?
31 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Bolton ve Twente'de oynadıktan sonra 2015'te Celtic'e transfer oldu.


TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

2019'da ise bedelsiz olarak Hertha Berlin'e geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Boyata'yı Fırtına geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Hertha Berlin'de kaptanlık pazubandını da takan Boyata'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor..

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Belçikalı stoper, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkıp; 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

CITY PATENTLİ

İngiliz devi Manchester City'de toplam 35 maça çıkan Boyata, sağ ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

1.88 boyundaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Boyata özellikle yan toptan attığı gollerle dikkat çekiyor.

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