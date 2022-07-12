TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifi sundu!

Denswil Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor 'da ana gündem stoper...
Denswil Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor 'da ana gündem stoper...
Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Abdullah Avcı, kısa zamanda savunma takviyesini gerçekleştirmek istediklerini söylerken, Slovenya kampı bitmeden transferin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Bu doğrultuda dört koldan görüşmelerini sürdüren Fırtına, Dedryck Boyata için hamle yaptı.