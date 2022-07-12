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Trabzonspor'un Slovenya'da hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor. Bordo-mavililer çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 20:51
Trabzonspor'un Slovenya'da hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde sabah idmanının ardından akşam da bir çalışma gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen akşam idmanına sakatlığı süren Stefano Denswil, kas spazmı olan Vitor Hugo ile tedbir amaçlı dinlendirilen Dorukhan Toköz'ün katılmadıkları bildirildi.

Uğurcan Çakır, Serkan Asan'ın yanı sıra sabahki çalışmada ayak bileğine darbe alan Emrehan Gedikli'nin ise kondisyon salonunda çalıştıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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