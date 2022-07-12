Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Trabzonspor - Slovacko maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI YAYIN

Gelecek sezon için hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Trabzonspor, MTK Budapeşte'nin ardından ikinci hazırlık maçına Slovacko karşısında çıkacak. Peki, Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.