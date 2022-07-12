Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Trabzonspor - Slovacko maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI YAYIN

Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Trabzonspor - Slovacko maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI YAYIN

Son şampiyon Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak. Trabzonspor - Slovacko maçına sayılı günler kala mücadeleyle ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Slovacko maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 01:00
Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Trabzonspor - Slovacko maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI YAYIN

Gelecek sezon için hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Trabzonspor, MTK Budapeşte'nin ardından ikinci hazırlık maçına Slovacko karşısında çıkacak. Peki, Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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