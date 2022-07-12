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Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Budapeşte maçı CANLI İZLE 📺

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçına çıkıyor. Slovenya'da kamp yapan bordo-mavililer Macar ekibi MTK Budapeşte ile kozlarını paylaşacak. Peki, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - MTK Budapeşte maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 01:00
Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Budapeşte maçı CANLI İZLE 📺

2022/2023 sezonu için hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren son şampiyon Trabzonspor, ilk hazırlık maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - MTK BUDAPEŞTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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