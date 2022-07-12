Şampıyon Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan mesaj: Aynen devam

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon lig yarışının oldukça zorlu geçeceğini söyledi. Slovenya'da basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen başarılı hoca, geçen sezon şampiyon olduklarını ancak yeni sezonda rekabetin daha fazla olacağını düşündüğünü belirtti. Oturmuş bir kadro ve sisteme sahip olduklarını dile getiren Avcı, "Rakiplerimiz büyük takımlar. Oyuncu alıyorlar. Güçleri var. Geçen seneki gibi yarış yüksek bir puan farkıyla gitmeyecektir. Zorlu bir lig yarışı olacak. Ancak bizim agresif, güzel oyunumuz devam edecek diye düşünüyorum" diye konuştu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Avcı, öncelikli olarak sağ stoper takviyesi istediklerini anlattı.

TREZEGUET YARDIMCI OLACAK

Avcı, Trezeguet'nin takıma katılmasını değerlendirerek, şöyle devam etti: "Trezeguet, bir kere takım savunmasına çok yardımı olacak. İkincisi ve belki de en önemlisi, rakip arkasına yaptığı hızlı koşular. Rakip arkası koşular çok önemli mekanizmayı bozmak için. Trezeguet bunu yapabilen bir oyuncu. Hem bire birde adam eksiltmesi var hem rakip arkasına hızlı koşuları var. İki tarafa da oynuyor. Sola da oynuyor, sağa da oynuyor. Edin (Visca) var, (Jean) Kouassi var, (Jorge) Djaniny var. Her türlü kullanabiliyoruz. Onun için Trezeguet bizim için doğru oyuncu. İş ahlakı çok üst düzeyde olan bir oyuncu. Düzgün bir karakter. Takıma önemli katkılar sunacağını söyleyebilirim. Ondan beklentimiz büyük."

BAŞARININ SIRRI İLETİŞİM

Oyuncu için teknik-taktiğin, beslenmenin, analizin, teknolojinin önemli olduğunu vurgulayan Avcı, "Ancak iletişim kurmadan olmaz. Benim önüme birçok veri geliyor. Örneğin bir oyuncu için, 'Hocam bu oyuncunun üst adalesini Ağustos ayının 1'inden itibaren planlı şekilde kuvvetlendirmek gerekiyor. Yoksa ileride çaprazı kopar' diyor. Biz de bu veriler ışığında antrenman temposunu, çalışmasını belirliyoruz" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR

Karadeniz devinin kadrosunda önemli oyuncular bulunduğunu dile getiren Avcı, şöyle devam etti: "Napoli'den Marek Hamsik gelmiş, Aston Villa'dan Trezeguet gelmiş, Edin Visca, Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynuyor, Vitor Hugo, Fiorentina'yı görmüş, Denswill, Club Brugge'de oynamış, İtalyan liginde oynamış, Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı. Sen oyuncuyla taktiği, planı, düzeni paylaşmalısın. Bazen oyuncu sizin istediğinizi yapmak ister, yapamaz. Oyuncu ile iletişim halinde olursan, sonuç alabilirsin. Ben bunu yaşadım. Ben yapmak istedim, oyuncu cevap veremedi. 'Siz ne istiyorsunuz?' dedim. 'Bu daha iyi olmaz mı?' dedi. Uyguladım, o daha iyi oldu. Bu gayet normal bir şey."

BANA 'NASIL OYNATACAĞIMI' SORDU

Bordo-mavili teknik adam, Trezeguet ile transferi öncesinde konuştuğunu belirterek, "Oyuncu, 'Hocam beni istiyorsun da nasıl kullanacaksın? Formasyon ne, sistem ne?' diye sorar. Bu çok güzel bir şey. Karanlığa gelmiyor oyuncu. Birçok oyuncuyla da konuştum. Müsabakaya nasıl hazırlandığını da oyuncuyla paylaşman lazım. Avrupa'da planlı ve organizasyonlu çalışıyor oyuncular. Haftalık planları vardır. Hafta içi maçı varsa ona göre planı vardır. Biz de onları teker teker karşılıklı konuşuruz. Bunu konuşmazsan, oyuncular gelmez" ifadelerini kullandı.

TAÇ ANTRENÖRÜ GETİRTİYORUZ

Abdullah Avcı, oyuncularla genelde ortak noktada buluştuklarını vurgulayarak, "Bunun analizi var, sahada pratiği var, çözüm noktası var, duran topu var, taçı var... Mesela bu sene taç antrenörü de getirtiyoruz. Yazışmalarını yapıyoruz. Avusturya kampına gelecek. Yani parttime çalışacak. İngiliz kulüplerinde görev yapmış. Analizler yapılacak, onun üzerinden çalışmalar yapılacak. Ben bunu 11 sene önce A Milli Takım'dayken söylediğimde, 'Ne diyor bu?' dediler. Ancak Liverpool gibi takımlar getirince değerli oldu" açıklamasını yaptı.

İNANILMAZ BİR İSTATİSTİK

10 Kasım 2020'de göreve başlayan Abdullah Avcı, Süper Lig'de çıktığı 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken, sadece 6 kez yenildi. Bu periyotta, bordo mavili takımla birlikte Süper Kupa'yı, ardından da Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldırdı.