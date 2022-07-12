Larsen hemen alıştı

Fırtına'nın yeni transferi Stryger Larsen, çabucakk adapte oldu. 31 yaşındaki sağ bek, idmanlarda klas hareketleri ile göz doldururken, arkadaşları ile şakalaşmaları ile de dikkat çekti. Danimarkalı savunmacı, Abdullah Avcı ile sık sık sohbet ediyor.
Fırtına'nın yeni transferi Stryger Larsen, çabucakk adapte oldu. 31 yaşındaki sağ bek, idmanlarda klas hareketleri ile göz doldururken, arkadaşları ile şakalaşmaları ile de dikkat çekti. Danimarkalı savunmacı, Abdullah Avcı ile sık sık sohbet ediyor.