Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet mesajı verdi! "Yine şampiyonuz"

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, idman öncesi önemli açıklamalar yaptı. 27 yaşındaki sol kanat, Şampiyonlar Ligi ve yeni sezonda takımın hedeflerine ilişkin düşüncelerini açıklayarak, şunları söyledi: "Önümüzde büyük hedefler var. Ben de büyük hedefler için oynayan, her zaman yarıştığı, mücadele ettiği alanda şampiyon olmayı, en iyisini amaçlayan bir takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki ilk hedef Süper Kupa. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda olmak benim için özel, harika duygu. Bugüne kadar kariyerimde hedeflediğim çoğu şeyi başarabildim."

ÖNEMLİ LİGLERDE OYNADIM

"Premier Lig'de, Dünya Kupası'nda çok önemli takımlarda, önemli liglerde oynadım. Ama Şampiyonlar Ligi uzun zamandır hayalini kurduğum ortam. Benim için takımla beraber Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok özel bir duygu. Umarım bunu birlikte gerçekleştireceğiz ve sezon sonunda inşallah yine ligde şampiyon olacağız." Şampiyonlar Ligi'nde neden olmaları gerektiğine ilişkin de Trezeguet, "Ben Trabzonspor'un oyuncusu olduğum için değil Trabzonspor; taraftarıyla, hocalarıyla, oyuncularıyla, hep birlikte orada olmayı hak ettiği için bunu söylüyorum. Umuyorum biz de onları mutlu ederek tekrar şampiyon olup hak ettikleri Şampiyonlar Ligi'ni onlara armağan edebiliriz" ifadelerini kullandı.

TREZEGUET İSMİNİN HİKAYESİ

Trezeguet isminin hikayesini de anlatan Mısırlı oyuncu, şunları söyledi: "9 yaşında Mısır'da altyapıda forma giyerken o zamanlar santrfor pozisyonunda oynuyordum. O dönemin ünlü oyuncularından Trezeguet de çok gol atıyordu. Hocamız benim çok gol attığım dönemden sonra takım arkadaşlarıma 'Bakın o da Trezeguet'ye benziyor' demişti. Çünkü saç traşım da ona benzerdi, onun gibi kesiyordum. Trezeguet ismi öyle kaldı. Bugüne kadar da ismim değişip Trezeguet oldu."

YÜZDE 80-90 HAZIRIM

Önceki gün kampa katılır katılmaz antrenmanda yer alıp çift kale maçta oynayan 27 yaşındaki futbolcu, "Yaz boyunca fizik olarak kendimi hazır tutmaya çalıştım. Geldiğimde kendi fiziksel hazırlığımı yüzde 80-90 olarak nitelendirsek de burada takımla birlikte yapacağımız çalışmalardan sonra belki yüzde 100'ümü vererek katkı sunmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.

NWAKAEME MÜTHİŞTİ

Takımdan ayrılan Nwakaeme ile ilgili görüşlerini de dile getiren Trezeguet, "Kendisini yakından takip ediyordum. Çok iyi ve harika bir oyuncu. Gelecekte oynayacağı kulüpte ona da bol şans diliyorum. Umuyorum ben de onun kadar başarılı olabilirim ve takımıma yardımcı olabilirim" diye konuştu.

VISCA HARİKA BİR OYUNCU

Trezeguet, Edin Visca gibi bir oyuncuyla kanatlarda oynayacak olmasına ilişkin, "Edin'i uzun süredir tanıyorum zaten. Harika bir insan, oyuncu olduğunu biliyorum. Takımda herkes tabii ki birbirine yardımcı olacak. Ama bölgelerimiz dolayısıyla Edin ile biz birbirimize daha fazla yardımcı olacağız. İnşallah hep birlikte takımın başarısına onunla katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

HEP DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIM

Trezeguet, "Kendini nasıl tanıtırsın?" sorusuna, "Ben kısaca geçmişteki başarıya takılı kalmayan biriyim. Her zaman daha iyisini hedefleyen birisiyimdir. Dünü düşünmem. Benim için hedef yeni gün ve yeni gelecektir. Hep bunu yapmaya çalıştım. Bu sezon dahi hedeflerime ulaştığımda, o hedeflere vardığımızda bunları unutup yeni sezonun yeni hedeflerine yetişmeye çalışacağım" yanıtını verdi.

DİĞER KULÜPLER DE İSTEDİ

Transfer sürecine ilişkin konuşan Trezeguet, "Diğer kulüplerin de bana ilgisi vardı. Benimle konuşmalar vardı. Ancak hem başkanımızla hem de hocamızla yaptığımız görüşmelerden sonra zaten burada oynamak istediğime karar vermiştim. Çünkü hocamız gerçekten çok iyi bir insan. Bana planlarından bahsetti. Ama beni etkileyen şeylerden bir tanesi de sadece futbol değil hayat konusunda da bizimle beraber olacağını göstermesiydi. Bu, benim için önemli" ifadesini kullandı.

KUTLAMALAR İNANILMAZDI

Şampiyonluk kutlamalarının çok güzel olduğunu ve kendisinin de bütün görüntüleri izlediğini belirten Trezeguet, "Gerçekten inanılmaz kutlamalardı. Hepsini izledim. Hatta 'Keşke ben de bu harika kulüpte oynayabilsem' diye içimden geçirmiştim. İnşallah önümüzdeki sezon sonunda artık konuşma faslını ve iş faslını bitirip tekrar buluştuğumuzda bugünü tekrar hatırlayabiliriz. Çünkü artık iş yapma zamanı. Artık sahaya çıkıp o taraftara o mutluluğu yaşatabilme zamanı glemiştir" dedi.

EN GÜZEL GOLÜM BEŞİKTAŞ'A

Türkiye'de en güzel golü Beşiktaş'a karşı Kasımpaşa formasıyla attığını söyleyen Trezeguet, "Trabzonspor'un oyuncusuyum, onları çok fazla kızdırmadan ifade edeyim, Trabzonspor'a karşı attığım belki de en güzel gol ayağımın dışıyla sağ taraftan attığım goldü. Ama Türkiye'de attığım en güzel gol, Kasımpaşa formasıyla Kasımpaşa'nın stadında Beşiktaş'a karşı attığım goldü" diye konuştu.

5 MAÇTA 4 GOL ATTIM

Akyazı'yı 'Harika' bir stat olarak nitelendiren Trezeguet, şunları söyledi: "Trabzonspor taraftarına karşı o statta daha önce oynamıştım zaten. İlginç bir de anım var Trabzonspor'a karşı. Toplamda 5 maç oynadım, 4 gol attım, 4 asist yaptım. Ama artık inşallah hep beraber olacağız. Artık beraber kazanacağız, kaybetsek de beraber kaybedeceğiz. Hepsi taraftarın desteği ile olacak. Umuyorum beraber çok çok güzel bir sezon geçireceğiz."