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Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor

Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Cornelius'un katılımıyla kampın 8. gününde 30 futbolcudan oluşan kadro tamamlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:29
Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, sabah kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, akşam ise Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı olarak antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı süren Serkan Asan ile Stefano Denswil'in katılmadığı bildirildi.

CORNELİUS İLE KADRO TAMAMLANDI

Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius, takımın kampına katıldığı belirtildi.

Bordo-mavililerin 30 kişilik futbolcu kadrosu kampın 8. gününde Cornelius'un gelmesiyle tamamlandı. Golcü futbolcunun antrenmanda takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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