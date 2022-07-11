Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Son şampiyon, gelecek sezon geniş bir kadro kurmak isterken, bir süredir stoper mevkiiyle ilgileniyordu. Fırtına'da bu kez gündeme Stefan Strandberg geldi. Stefan Strandberg transferinde Trabzonspor'a mali olarak 'kolaylaştıran' detay da belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:26
Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da savunma için yeni bir isim daha gündeme geldi.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Stoper transferini bir türlü sonuçlandıramayan bordo-mavililer bonservisi elinde olan Norveçli oyuncu Stefan Strandberg'i gündemine aldı.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Yönetim, uzun zamandır transfer gündemini meşgul eden Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerinden bir türlü istediği sonucun alamadı.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Akabinde, farklı isimlerle temaslara başladı.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Yeni Asır'ın haberine gçre, yönetimin alternatif olarak belirlediği isimlerin başında da son olarak İtalyan ekibi Salernitana forması giyen Norveçli Strandberg oldu.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI
31 yaşındaki başarılı stoperin bonservis engelinin olmaması da yönetimin elini güçlendiriyor.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Norveç Milli Takım forması da giyen Strandberg'in menajeri ile temasa geçildi.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Kurmaylar, maddi şartların da oluşması halinde girişimlerini hızlandıracak.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Futbolcu, daha önce Valerenga, Rosenborg, Krasnodar Hannover, Ural ve Trapani formalarını giydi.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

STEFAN STRANBERG KİMDİR?
Norveçli futbolcu, Lyngdal şehrinde doğdu.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Stefan Strandberg, 25 Temmuz 1990'da dünyaya geldi.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Yıldız ismin boyu 1.89.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Stefan Strandberg, stoper mevkiinde oynuyor ancak tercih edilmesi halinde ön liberoda da görev alabiliyor.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Stefan Strandberg, daha önce Krasnodar, Hannover, Salernitana gibi takımlarda da oynadı.

Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 288 maça çıkarken 8 gol 15 asist üretti. Stefan Strandberg, Norveç milli takımı ile de 27 müsabakada rol alırken 1 gol üretti.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'ın orta sahasına 2 yıldız birden! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin takım arkadaşları geliyor...
Mersin'de şoförün ihmali ölüm getirdi! Kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada
İtalya'dan flaş iddia! F.Bahçe'den Cavani ve Suarez bombası
Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan stoper hamlesi! İlk teklif sunuldu
Uğurcan Çakır için transfer zamanı! O takıma...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Kartal'ın son gözdesi! Resmen talip oldu İşte Kartal'ın son gözdesi! Resmen talip oldu 09:08
Transfer izni çıktı! İlgilenen kulüp... Transfer izni çıktı! İlgilenen kulüp... 08:21
İdmana çıktı İdmana çıktı 06:31
Fener havalarda! Fener havalarda! 00:31
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! 00:31
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:28
Daha Eski
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:26
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:59
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:58
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:37