Trabzonspor'a bir kuzeyli transferi daha! Stopere Stefan Strandberg...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da savunma için yeni bir isim daha gündeme geldi.
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da savunma için yeni bir isim daha gündeme geldi.
Stoper transferini bir türlü sonuçlandıramayan bordo-mavililer bonservisi elinde olan Norveçli oyuncu Stefan Strandberg'i gündemine aldı.
Yönetim, uzun zamandır transfer gündemini meşgul eden Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerinden bir türlü istediği sonucun alamadı.
Akabinde, farklı isimlerle temaslara başladı.
Yeni Asır'ın haberine gçre, yönetimin alternatif olarak belirlediği isimlerin başında da son olarak İtalyan ekibi Salernitana forması giyen Norveçli Strandberg oldu.
MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI
31 yaşındaki başarılı stoperin bonservis engelinin olmaması da yönetimin elini güçlendiriyor.
Norveç Milli Takım forması da giyen Strandberg'in menajeri ile temasa geçildi.
Kurmaylar, maddi şartların da oluşması halinde girişimlerini hızlandıracak.
Futbolcu, daha önce Valerenga, Rosenborg, Krasnodar Hannover, Ural ve Trapani formalarını giydi.
STEFAN STRANBERG KİMDİR?
Norveçli futbolcu, Lyngdal şehrinde doğdu.
Stefan Strandberg, 25 Temmuz 1990'da dünyaya geldi.
Yıldız ismin boyu 1.89.
Stefan Strandberg, stoper mevkiinde oynuyor ancak tercih edilmesi halinde ön liberoda da görev alabiliyor.
Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Stefan Strandberg, daha önce Krasnodar, Hannover, Salernitana gibi takımlarda da oynadı.
Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 288 maça çıkarken 8 gol 15 asist üretti. Stefan Strandberg, Norveç milli takımı ile de 27 müsabakada rol alırken 1 gol üretti.