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Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan basını, sol bek arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin Al-Ahli forması giyen Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'nin transferi için anlaşma sağladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:43
Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.

Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Avcı, çalışmaların sürdüğünü ve öncelikli olarak sağ stoper bölgesine takviye yapmak istediklerini belirtti.

Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Trabzonspor'da stoper arayışları devam ederken, bordo-mavililerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

ALIOSKI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Suudi Arabistan basını, Trabzonspor'un Al Ahli forması giyen Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

KİRALIK OLACAK GELECEK

Bordo-mavililerin Makedon futbolcuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Dört sezon boyunda İngiliz ekibinde forma giyen Alioski, geçtiğimiz sezon başında Al-Ahli ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Kariyerinde 424 maça çıkan deneyimli sol bek, 61 gol ve 55 asistlik bir performans sergiledi.

Trabzonspor Ezgjan Alioski transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda da forma giyen 1.71 boyundaki futbolcu, milli takımda çıktığı 56 maçta 12 gol attı.

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