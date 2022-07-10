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Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 2022 Süper Kupa Finali

2022 Süper Kupa final maçı için heyecan dorukta. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşacak ve kupaya sahip olmak için kıyasıya mücadele edecek. Maçın oynanacağı şehir, tarih, saat ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 17:16 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 17:30
Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 2022 Süper Kupa Finali

2021-2022 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:45'te ATV'de yayınlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ ŞEHİRDE VE STADYUMDA OYNANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı İstanbul'da oynanacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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