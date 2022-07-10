Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da, Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen de kampa katıldı... Sabahki antrenmanın bitiminde sahaya gelen Larsen, teknik direktör Abdullah Avcı ile tokalaşarak kısa bir görüşme yaptı. Abdullah Avcı'nın "Merhaba" dediği Larsen, "Merhaba hocam" diyerek karşılık verdi. Avcı'nın daha sonra "Nasılsın?" şeklindeki sorusuna da bordo-mavili takımın teknik direktörünün yardımıyla "İyiyim" diyen Larsen, sıcakkanlılığı ile ilgi topladı... Avcı, daha sonra Danimarkalı oyuncuya 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Larsen, Avcı ile kısa sohbetinin ardından yardımcı antrenör eşliğinde koşu yaptı.

Sempatik tavırlarıyla takımla ilk günden kaynaşan Larsen, yeni sezonda sağ bekte rekabete girecek. Udinese'den bedelsiz gelen 31 yaşındaki oyuncu, 49 kez milli oldu.