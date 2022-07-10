Kale için 3 seçenek var

Kaleye iyi bir yedek arayışını sürdüren Trabzon'da ilk hedef hala Tarık Çetin... Çaykur Rizespor'dan Çetin'in yanı sıra Gökhan Akkan'la da ilgilenen bordo-mavililer, birisini kadrosuna katmayı hedefliyor. Yönetim önümüzdeki günlerde temasları sıkılaştıracak. İrfan Can Eğribayat son seçenek olarak düşünülüyor.
Kaleye iyi bir yedek arayışını sürdüren Trabzon'da ilk hedef hala Tarık Çetin... Çaykur Rizespor'dan Çetin'in yanı sıra Gökhan Akkan'la da ilgilenen bordo-mavililer, bu isimlerden birisini kadrosuna katmayı hedefliyor. Yönetim önümüzdeki günlerde temasları sıkılaştıracak. İrfan Can Eğribayat ise son seçenek olarak düşünülüyor. Erce ve Arda'yı kiralık gönderen Fırtına, Uğurcan'ın arkasına 2. kaleci alacak.