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Kale için 3 seçenek var

Kaleye iyi bir yedek arayışını sürdüren Trabzon'da ilk hedef hala Tarık Çetin... Çaykur Rizespor'dan Çetin'in yanı sıra Gökhan Akkan'la da ilgilenen bordo-mavililer, birisini kadrosuna katmayı hedefliyor. Yönetim önümüzdeki günlerde temasları sıkılaştıracak. İrfan Can Eğribayat son seçenek olarak düşünülüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Kale için 3 seçenek var
Kaleye iyi bir yedek arayışını sürdüren Trabzon'da ilk hedef hala Tarık Çetin... Çaykur Rizespor'dan Çetin'in yanı sıra Gökhan Akkan'la da ilgilenen bordo-mavililer, bu isimlerden birisini kadrosuna katmayı hedefliyor. Yönetim önümüzdeki günlerde temasları sıkılaştıracak. İrfan Can Eğribayat ise son seçenek olarak düşünülüyor. Erce ve Arda'yı kiralık gönderen Fırtına, Uğurcan'ın arkasına 2. kaleci alacak.
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