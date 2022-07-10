Aynen devam

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Edin Visca, güçlü bir takım ruhuna sahip olduklarını söyledi: “Yenilerin de katkısıyla yine iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
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Trabzonspor'un Bosnalı yıldızı Edin Visca, yeni sezonda ligde ve Avrupa'da yine iddialı olduklarını söyledi... 32 yaşındaki oyuncu, tecrübeli isimlerin yer aldığı kadrolarını yeni katılımlarla daha güçlendirdiklerini hatırlatarak, "En büyük gücümüz ise oturmuş kadromuz. İyi bir takım ruhu oluştu. Bunu sürdürürsek, yenilerin de katkısıyla inşallah bizim için yine iyi bir sezon olacağını düşünüyorum" dedi... Visca ara transferde geldiği Fırtına'da geçen sezon 21 maçta 6 gol+5 asist üretti. Trezeguet ile birlikte kanatlarda çok daha etkili olmaları bekleniyor.

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