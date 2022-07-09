Yine şampiyonuz

Abdülkadir Ömür, yine şampiyon olacaklarını söyledi. 23 yaşındaki 10 numara, "Kamp çok iyi geçiyor. Yeni transferle güçlendik. Üç kulvarda yarışacağız ve başarılı sonuçlar alacağız. Kaliteli ve yetenekli bir takımımız var" diye konuştu.



6 SAAT 12 DAKİKA



Dün idmanda Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün karşılıklı pas çalışması oldukça keyifli anlara sahne oldu. İki futbolcuda yetenek şovu yaparken, Trabzonspor bu anlardan bir kesit paylaşarak bu çalışmanın tam 6 saat 12 dakika sürdüğünü belirtti.