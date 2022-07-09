Haberler Trabzonspor Yine şampiyonuz

Yine şampiyonuz

Abdülkadir Ömür, yine şampiyon olacaklarını söyledi. 23 yaşındaki 10 numara, "Kamp çok iyi geçiyor. Yeni transferle güçlendik. Üç kulvarda yarışacağız ve başarılı sonuçlar alacağız. Kaliteli ve yetenekli bir takımımız var" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Yine şampiyonuz

Abdülkadir Ömür, yine şampiyon olacaklarını söyledi. 23 yaşındaki 10 numara, "Kamp çok iyi geçiyor. Yeni transferle güçlendik. Üç kulvarda yarışacağız ve başarılı sonuçlar alacağız. Kaliteli ve yetenekli bir takımımız var" diye konuştu.

6 SAAT 12 DAKİKA

Dün idmanda Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün karşılıklı pas çalışması oldukça keyifli anlara sahne oldu. İki futbolcuda yetenek şovu yaparken, Trabzonspor bu anlardan bir kesit paylaşarak bu çalışmanın tam 6 saat 12 dakika sürdüğünü belirtti.

DİĞER
Bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı'nda sağlık ocakları, poliklinikler ve hastaneler çalışıyor mu?
Maaşlara asgari ücret zammı ayarı! Çalışma hayatı hareketlendi
Beşiktaş kararını verdi! Rıdvan Yılmaz...
Fırtına stoperini M. United'da buldu! İlk temas kuruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına stoperini M. United'da buldu! İlk temas kuruldu
Fırtına'ya büyük gelir!
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ - 9 TEMMUZ BAYRAM NAMAZI 81 İLDE SAAT KAÇTA KILINACAK? | DİYANET KURBAN BAYRAMI 2022
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leicester’dan Beşiktaş'a Leicester’dan Beşiktaş'a 00:56
G.Saray Oliveira'yı KAP'a bildirdi! G.Saray Oliveira'yı KAP'a bildirdi! 00:14
Marcao'nun alternatifi hazır! Beşiktaş ve Trabzon da istemişti Marcao'nun alternatifi hazır! Beşiktaş ve Trabzon da istemişti 00:14
Arda Turan'dan Umut Bozok'a sürpriz telefon! Arda Turan'dan Umut Bozok'a sürpriz telefon! 00:13
Muriqi transferinde şok gelişme! Muriqi transferinde şok gelişme! 00:13
G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! 00:13
Daha Eski
G.Saray yıldız oyuncunun ödemesini yaptı! G.Saray yıldız oyuncunun ödemesini yaptı! 00:13
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler 00:12
Kanarya'ya genç orta sahadan kötü haber! Kanarya'ya genç orta sahadan kötü haber! 00:12
Fransız kulübü Domagoj Vida transferini bitirmek üzere Fransız kulübü Domagoj Vida transferini bitirmek üzere 00:12
G.Saray istiyordu... Yıldız ismin bonservis bedeli belli oldu! G.Saray istiyordu... Yıldız ismin bonservis bedeli belli oldu! 00:11
F.Bahçe transferde anlaşmaya vardı! Bonservisi... F.Bahçe transferde anlaşmaya vardı! Bonservisi... 00:11