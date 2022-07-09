Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yeni transfer Jens Stryger Larsen Slovenya kampında Türkçe sohbet etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yeni transfer Jens Stryger Larsen Slovenya kampında Türkçe sohbet etti

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'da, Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen de kampa katıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Türkçe 'merhaba' diyerek karşıladığı Larsen'in Avcı'ya aynı şekidle Türkçe karşılık vermesi dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:52
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yeni transfer Jens Stryger Larsen Slovenya kampında Türkçe sohbet etti

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'da, Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen de kampa katıldı.

Bordo-mavili takımın antrenmanı sonrasında sahaya gelen Larsen, teknik direktör Abdullah Avcı ile tokalaşarak kısa bir süre görüşme yaptı.

Abdullah Avcı'nın "Merhaba" dediği Larsen, "Merhaba hocam" diyerek karşılık verdi. Avcı'nın daha sonra "Nasılsın?" şeklindeki sorusuna da bordo-mavili takımın teknik direktörünün yardımıyla "İyiyim" diyen Larsen, sıcakkanlılığı ile dikkati çekti.

Avcı, daha sonra Danimarkalı oyuncuya 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Larsen, teknik direktör Abdullah Avcı ile kısa sohbetinin ardından yardımcı antrenör eşliğinde koşu yaptı.

Trabzonspor'da Larsen'in de takıma katılmasıyla kamp kadrosundaki oyuncu sayısı 29'a yükseldi. 11 Temmuz'da Andreas Cornelius'un gelmesiyle 30 kişilik kadro tamamlanmış olacak.

DİĞER
Burcu Özberk şezlongda beyaz elbisesiyle poz verdi! Güzelliğiyle parmak ısırttı!
Son dakika: Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Elena Rybakina şampiyon oldu
Kartal'dan Cabral için yeni hamle!
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor kulüplerden bayram mesajları!
F.Bahçe ve Trabzonspor transferi için görüştü! İşte o açıklama
CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 Temmuz Cumartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal W. Bremen'i devirdi! Kartal W. Bremen'i devirdi! 18:48
Cimbom transferde rüzgarı arkasına aldı! Cimbom transferde rüzgarı arkasına aldı! 18:41
Kartal'dan Cabral için yeni hamle! Kartal'dan Cabral için yeni hamle! 18:23
Leipzig'den F.Bahçeli taraftara Sörloth cevabı! Leipzig'den F.Bahçeli taraftara Sörloth cevabı! 18:06
Wimbledon tek kadınlarda şampiyon belli oldu! Wimbledon tek kadınlarda şampiyon belli oldu! 18:04
Akdeniz ekibinde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor! Akdeniz ekibinde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor! 17:58
Daha Eski
Avcı ile Larsen'den Türkçe sohbet! Avcı ile Larsen'den Türkçe sohbet! 17:52
Zehra Güneş'in sevgilisinden romantik paylaşım Zehra Güneş'in sevgilisinden romantik paylaşım 16:03
Beşiktaş Werder Bremen maçı CANLI İZLE Beşiktaş Werder Bremen maçı CANLI İZLE 16:03
Beşiktaş'ın Werder maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Werder maçı 11'i belli oldu! 15:56
Formula 1 Avusturya GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Avusturya GP saat kaçta, hangi kanalda? 15:35
Olcay Şahan: Avrupa'da hoca olacağım Olcay Şahan: Avrupa'da hoca olacağım 15:26