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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarının devam etmesinin yanı sıra yönetim de ekonomik açıdan rahatlık için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer yeni gelir kapıları için yoğun çaba sarf ediyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Trabzonspor'da ekonomik açıdan çalışmalar devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Yapılan planlamalar ve çalışmalar doğrultusunda büyük ekonomik gelirler sağlanarak kasada rahatlık bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Fırtınada Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak ekonomik açıdan büyük bir gelir sağlanması düşünülüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Şampiyon Trabzonspor'da bir taraftan gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da yeni gelir kapıları açmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Fırtına forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile yeniden anlaştı ve bu yıl kasasına 33 milyon TL koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Kombine satışında da 15 bin rakamını geçti ve oradan da 30 milyon TL'ye yakın para elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Bordo-mavililer son olarak 5 gün önce gelecek sezon giyeceği formaları satışa çıkartmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Şampiyonluk formasıyla birlikte tanıtımı yapılan çubuklu ve mavi renkteki formalardan 5 gün içerisinde 35 bin adet satış gerçekleşti.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

YENİ REKOR KIRILABİLİR

Bordo-mavili kulüp buradan da kasasına 21 milyon TL civarında girdi sağlamayı başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Böylelikle Trabzonspor yeni sezon öncesi toplamda 84 milyon TL'ye yakın bir girdi sağlamış oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Taraftarın formalara gösterdiği yoğun ilgi ve oluşan talep yönetimi de fazlasıyla mutlu etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Karadeniz devi geçtiğimiz sezonu ise 230 bin adet civarında bir forma satışı rakamına ulaşmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Yönetim kurulunun bu sezonki hedefi ise 250 bini geçmek.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Kombine satışında ise 28 bin adet rakamına kısa süre içerisinde ulaşılması amaçlanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Bu hızla gidilirse bu sayının rahatlıkla aşılacağı, yeni rekorlar kırılacağı dile getiriliyor.

Yunus Emre SEL

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