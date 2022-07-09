TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forma satışından büyük gelir!

Trabzonspor'da ekonomik açıdan çalışmalar devam ediyor.
Trabzonspor'da ekonomik açıdan çalışmalar devam ediyor.
Yapılan planlamalar ve çalışmalar doğrultusunda büyük ekonomik gelirler sağlanarak kasada rahatlık bekleniyor.
Fırtınada Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak ekonomik açıdan büyük bir gelir sağlanması düşünülüyor.
Şampiyon Trabzonspor'da bir taraftan gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da yeni gelir kapıları açmak için yoğun çaba sarf ediliyor.
Fırtına forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile yeniden anlaştı ve bu yıl kasasına 33 milyon TL koydu.
Kombine satışında da 15 bin rakamını geçti ve oradan da 30 milyon TL'ye yakın para elde etti.
Bordo-mavililer son olarak 5 gün önce gelecek sezon giyeceği formaları satışa çıkartmıştı.
Şampiyonluk formasıyla birlikte tanıtımı yapılan çubuklu ve mavi renkteki formalardan 5 gün içerisinde 35 bin adet satış gerçekleşti.
YENİ REKOR KIRILABİLİR
Bordo-mavili kulüp buradan da kasasına 21 milyon TL civarında girdi sağlamayı başardı.
Böylelikle Trabzonspor yeni sezon öncesi toplamda 84 milyon TL'ye yakın bir girdi sağlamış oldu.
Taraftarın formalara gösterdiği yoğun ilgi ve oluşan talep yönetimi de fazlasıyla mutlu etti.
Karadeniz devi geçtiğimiz sezonu ise 230 bin adet civarında bir forma satışı rakamına ulaşmıştı.
Yönetim kurulunun bu sezonki hedefi ise 250 bini geçmek.
Kombine satışında ise 28 bin adet rakamına kısa süre içerisinde ulaşılması amaçlanıyor.
Bu hızla gidilirse bu sayının rahatlıkla aşılacağı, yeni rekorlar kırılacağı dile getiriliyor.
Yunus Emre SEL