Tam bir pas ustası

Fırtına'nın yeni transferi Doğucan Haspolat, Kasımpaşa'da mücadeleci futbolu ve kazandığı ikili mücadelelerle dikkat çekmişti. Hücumcuların arkasında süpürücü görevi gören 22 yaşındaki ön libero bu noktada başarılı bir grafik çizmişti. Ayrıca 2021-22 sezonunda ligde sezonun en fazla pas arası yapan Türk oyuncusu oldu.
Fırtına'nın yeni transferi Doğucan Haspolat, Kasımpaşa'da mücadeleci futbolu ve kazandığı ikili mücadelelerle dikkat çekmişti. Hücumcuların arkasında süpürücü görevi gören 22 yaşındaki ön libero bu noktada başarılı bir grafik çizmişti. Ayrıca 2021-22 sezonunda ligde sezonun en fazla pas arası yapan Türk oyuncusu oldu. 31 maçta yüzde 82.1 pas yüzdesiyle oynayan Doğucan, 171 sahipsiz top, 134 ikili mücadele kazandı, 66 pas arası yaptı ve 33 de top kaptı.