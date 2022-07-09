Stoper haftası

Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat ve sağ bek Jens Stryger Larsen ve Trezeguet'yi alan Fırtına, stoper için de geri sayımda. Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra isimleri ile görüşmelerde mesafe alınamadı. Hemen her gün de menajerler yeni isimlerle kulübün kapısını çalıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Kamp sonuna kadar stoper işi bitmeli" diyerek beklentisini dile getirdi. Yönetim, önümüzdeki hafta yeni bir isim alabilir.